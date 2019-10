Facebook testet Bereich mit Medieninhalten in den USA

Facebook hat in den USA erste Tests mit einem gesonderten Bereich für Medieninhalte in seiner App gestartet. Den "News"-Tab sollen zunächst nur ausgewählte Nutzer zu sehen bekommen, nach Informationen des "Wall Street Journal" sind es 200 000. Zum Start in anderen Ländern hiess es am Freitag lediglich, man wolle aus den Erfahrungen in den USA lernen und eine Ausweitung auf andere Regionen prüfen.