Facebook-Zentraleuropachef Ott wechselt zur 'We Company'

Facebooks Chef für Zentraleuropa, Martin Ott, wird das soziale Netzwerk Ende August verlassen. Er werde zum Coworking-Anbieter We Work wechseln, kündigte Ott am Dienstag auf Facebook an. Bei dem New Yorker Unternehmen, das sich Anfang dieses Jahres in "The We Company" umbenannt hat, wird Ott die Position des Managing Director für die EMEA-Region (Europa, Naher Osten, Afrika) einnehmen. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über den Wechsel berichtet.