Falcon: Prüfen alle Optionen - auch Ausstieg aus dem Private-Banking-Geschäft

Die Schweizer Falcon Private Bank stellt ihr Geschäft recht fundamental auf den Prüfstand. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung würden derzeit in Absprache mit der Aktionärin Aabar eine Reihe von Optionen prüfen, schrieb die Bank am Mittwoch in einem Communiqué. Eine dieser Optionen würde den Ausstieg aus dem Private-Banking-Geschäft beinhalten. Die Prüfung erfolge in einem "geordneten Prozess", um die Interessen aller Anspruchsgruppen zu schützen.