Falsche Markenwaren für halbe Milliarde Euro in Spanien konfisziert

Die spanische Polizei hat auf den Kanarischen Inseln ein grosses Netzwerk für Markenpiraterie in Europa ausgehoben. Auf Teneriffa und Fuerteventura seien rund fünf Tonnen von in China gefälschten Luxusartikeln im Gesamtwert von etwa einer halben Milliarde Euro beschlagnahmt worden, teilte der Vertreter der spanischen Zentralregierung auf den Kanaren, Anselmo Pestana, am Dienstag mit. Das sei die grösste bisher jemals in Europa beschlagnahmte Menge gefälschter Markenartikel, sagte Pestana.