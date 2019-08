Familien würdigen Lebenswerk von Ferdinand Piëch

Ferdinand Piëch war am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben. Sein Bruder habe die deutsche Autoindustrie geprägt wie kein Zweiter, betonte Hans Michel Piëch in der Mitteilung. "Und er war eng verbunden mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Volkswagen -Konzerns, in guten wie in schlechten Zeiten."

Porsche und Hans Michel Piëch sind die Sprecher ihrer jeweiligen Familienzweige, die gemeinsam die Porsche SE kontrollieren. Auch Ferdinand Piëch war dort einst grosser Anteilseigner und Aufsichtsratsmitglied, hatte sich aber aus der Holding zurückgezogen./eni/DP/nas

(AWP)