Fast 65 Prozent weniger Autos in Mexiko verkauft

STADT (awp international) - Mexikos Automarkt ist in der Corona-Krise eingebrochen. Im April wurden knapp 65 Prozent weniger Autos in dem Land an Verbraucher verkauft als im selben Monat des vergangenen Jahres, wie aus Zahlen der nationalen Statistikbehörde vom Mittwoch hervorgeht. Noch im Februar hatten die Autoverkäufe bei mehr als 104 000 gelegen, im März waren es rund 87 500 und im April nur noch 34 903.