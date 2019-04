Faury übernimmt bei Airbus Enders-Nachfolge

(Ausführliche Fassung) - Der Luftfahrtriese Airbus wird künftig erwartungsgemäss vom Topmanager Guillaume Faury als neuem Konzernchef geleitet. Der Franzose Faury tritt die Nachfolge von Tom Enders an und wurde am Mittwoch bei der Hauptversammlung in Amsterdam mit 99,99 Prozent der Stimmen in den Verwaltungsrat gewählt. Damit wurde die vom Unternehmen genannte Bedingung für die Leitung des Unternehmens durch Faury erfüllt.