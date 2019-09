Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Roche-Krebsmedikament Rituxan für die Behandlung von Kindern mit zwei seltenen Blutgefässerkrankungen zugelassen. Die Zulassung für Rituxan in Kombination mit Glukokortikoiden gelte für Kinder ab 2 Jahren, die an Granulomatose mit Polyangiitis oder mikroskopischer Polyangiitis litten, teilte die Roche-Tochter Genentech am Freitagabend in einem Communiqué mit.