Fedex lässt weiteren Liefervertrag mit Amazon auslaufen

International werden die Grosskonzerne jedoch weiter zusammenarbeiten. Amazon investiert selbst schon länger in seine Zustelllogistik und betreibt bereits eine eigene Lieferwagen- und Flugzeugflotte in den USA. Branchenanalysten halten es für gut möglich, dass sich das Unternehmen langfristig zum ernsthaften Konkurrenten der grossen Paketdienste wie UPS , Fedex oder DHL entwickelt. Im Bundesstaat Kentucky baut Amazon einen eigenen Frachtflughafen. Fedex gab indes an, weniger als 1,3 Prozent seines Umsatzes mit Amazon zu machen./hbr/DP/stk

(AWP)