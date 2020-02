Konkret würden in einem ersten Schritt in Taicang zwei Schnellläuferpressen aufgebaut, die im Laufe des Jahres den Betrieb aufnähmen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Damit etabliere Feintool die Technologie zur Herstellung von Rotoren und Statoren für E-Motoren in China. Das Know-How stamme von der 2018 übernommenen Stanz- und Lasertechnik Jessen, die Werkzeuge würden künftig in Europa und Asien gefertigt und die Teile schliesslich in China produziert.

tt/uh

(AWP)