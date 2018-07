Feuer bei Zulieferer belastet Daimlers Mercedes-Benz-Absatz in USA

Der Autobauer Daimler hat mit seiner Stammmarke Mercedes-Benz in den USA im vergangenen Monat einen herben Absatzdämpfer einstecken müssen. Im Juni verkaufte das Unternehmen mit 26 191 Autos 9,7 Prozent weniger Pkw der Marke mit dem Stern, wie Daimler am Dienstag am US-Sitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) mitteilte. "Die Juni-Verkäufe waren hauptsächlich belastet von begrenzter Verfügbarkeit unserer grösseren SUVs, dem GLE und dem GLS, deren Produktion durch ein Feuer bei einem Zulieferbetrieb beeinflusst wurde", sagte Mercedes-Benz-US-Chef Dietmar Exler. Auf Jahressicht liegen die Stuttgarter damit 1,9 Prozent im Minus. Lediglich vom Stadtgeländewagen GLC konnte Daimler bei den vom Volumen bedeutenden Modellen mehr verkaufen.