Fiat Chrysler bestätigt Prognose - Gute Geschäfte in Nordamerika

Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler Automobiles (FCA) kann in der allgemeinen Branchenflaute auf die rund laufenden Geschäfte auf dem amerikanischen Kontinent zählen. In Europa schrammte der Konzern diesmal nur haarscharf an einem Verlust wie im Vorjahr vorbei, wie Fiat Chrysler am Mittwoch in London mitteilte.