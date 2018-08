Fiat Chrysler sind nach eigenen Angaben weder Beschwerden von Kunden noch Berichte über Unfälle oder Verletzungen im Zusammenhang mit dem Problem bekannt. Mit 154 337 Fahrzeugen umfasst der Grossteil des Rückrufs Autos für den US-Markt. Ein Drittel davon befindet sich laut Fiat Chrysler noch bei Händlern. In Kanada seien gut 19 000 Wagen betroffen, in Mexiko rund 900 und ausserhalb Nordamerikas etwa 35 500. Die Autobesitzer sollen in Kürze informiert werden./hbr/DP/she

(AWP)