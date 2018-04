Fidessa verschafft sich für Abstimmung über Temenos-Angebot mehr Zeit

Nun soll am 27. April über eine mögliche Annahme der Temenos-Offerte abgestimmt werden, teilt Fidessa am Freitag mit. Ursprünglich war die Abstimmung bereits für den gestrigen Donnerstag angedacht. Nachdem aber potenzielle Gegenangebote auftauchten, kündigte Fidessa bereits am 3. April eine Verschiebung an, um diese zu prüfen.

Mit dem 27. April wählt Fidessa damit das spätmöglichste Datum, denn eine der Angebotsbedingungen von Temenos sieht vor, dass die Aktionäre bis dahin abgestimmt haben müssen.

Fidessa gibt an, weiterhin in Gesprächen sowohl mit ION als auch SS&C über alternative Angebote zu sein. Es könnten aber keine Angaben gemacht werden, ob und wenn ja in welcher Form Angebote vorgelegt werden.

dm/ra

(AWP)