Fielmann hält trotz Ergebnisrückgang an Jahreszielen fest

Die Optikerkette Fielmann will trotz eines schwachen ersten Halbjahrs ihr Vorsteuerergebnis in diesem Jahr stabil halten. Der MDax -Konzern bestätigte zur Vorlage seiner endgültigen Halbjahreszahlen die bisherigen Ziele. In den ersten sechs Monaten des Jahres hatten den Hanseaten die Wetterkapriolen, höhere Personalkosten und Wechselkursschwankungen insbesondere beim Schweizer Franken zu schaffen gemacht, wie Fielmann am Donnerstag in Hamburg mitteilte.