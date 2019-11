Fielmann mit etwas weniger Gewinn im dritten Quartal

Die Optikerkette Fielmann hat im dritten Quartal etwas weniger verdient. Grund waren höhere Kosten im Zusammenhang mit dem Aufbau zusätzlicher Arbeitsplätze, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. An der Jahresprognose hielt Fielmann fest: Demnach werden Investitionen die Ergebnisentwicklung belasten.