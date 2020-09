Fielmann steigert Gewinn im dritten Quartal und hebt Ausblick an

Die Optikerkette Fielmann macht ihren Investoren Mut für das endende dritte Quartal. Der Konzernumsatz in den drei Monaten bis September liegt nach vorläufigen Schätzungen bei ungefähr 420 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das Ergebnis vor Steuern beträgt demnach etwa 80 Millionen Euro.