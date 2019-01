Filialen bleiben, Mitarbeiter gehen: Weichenstellung bei Kaufhof

(durchgehend aktualisiert) - Ein massiver Stellenabbau beim Kaufhof, aber erst einmal keine Filialschliessungen: So will Konzernchef Stephan Fanderl den Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof zum Erfolg machen. Der neue Warenhausriese kündigte am Freitag den Abbau von rund 2600 Vollzeitstellen an. Die Zahl der betroffenen Mitarbeiter dürfte sogar wesentlich höher sein, da im Handel viele Mitarbeiter nur in Teilzeit arbeiten. Die Gewerkschaft Verdi bezeichnete die Pläne in einer ersten Stellungnahme als "untragbar".