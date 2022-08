Finanzaufsicht sieht Mängel bei Deutsche-Börse-Tochter Clearstream

Zudem solle Clearstream Banking eine "ordnungsgemässe Geschäftsorganisation" sicherstellen und regelmässig der Bafin und der Deutschen Bundesbank über Fortschritte der Mängelabstellung berichten. Nach der Sonderprüfung sei die Ordnungsmässigkeit der Geschäftsorganisation nicht in allen geprüften Bereichen gegeben, hiess es weiter.

Bei der Deutschen Börse hiess es am Abend, Anfang 2021 habe die Bafin eine Prüfung über die Einhaltung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement durchgeführt. Geprüft worden seien zu dem Zeitpunkt Prozesse zur Einhaltung steuerrechtlicher Regelungen. Die Clearstream Banking AG habe bereits unmittelbar nach der Prüfung Massnahmen zur Stärkung des Risikomanagements initiiert, so dass "die internen Sicherungsmassnahmen bereits heute wesentlich gestärkt und die - zum Prüfungszeitpunkt - aufgezeigten Schwächen bereits teilweise abgestellt" seien. Insbesondere seien Kapitalzuschläge zur weiteren Stärkung des Risikomanagements bereits vorweggenommen worden.

Clearstream ist nach eigenen Angaben ein führender europäischer Anbieter von Nachhandelsdienstleistungen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Börse sorgt dafür, dass Bargeld und Wertpapiere zwischen Handelsparteien geliefert werden. Darüber hinaus managt, verwahrt und verwaltet das Unternehmen den Angaben zufolge die Wertpapiere, die es im Auftrag von Kunden hält./sl/DP/he

