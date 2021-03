Finanzaufsicht stellt Insolvenzantrag für Greensill Bank

(Ausführliche Fassung) - Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat für die in Turbulenzen geratene Greensill Bank einen Insolvenzantrag gestellt. Das teilte eine Sprecherin des Amtsgerichts Bremen am Dienstagmorgen auf Anfrage mit. Der Antrag von Montagabend werde nun geprüft. Ob es noch am Dienstag eine Entscheidung geben wird, blieb zunächst unklar. Das Gericht will über den weiteren Verlauf informieren.