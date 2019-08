Finanzinvestor Apax übernimmt Mehrheit an Dixi-Klo-Hersteller Adco

Der Hersteller von Dixi-Klos und ToiToi-Toiletten, die Ratinger Adco-Gruppe, bekommt einen neuen Eigentümer. Der Finanzinvestor Apax übernimmt die Mehrheit an dem Familienunternehmen, das nach eigenen Angaben "Weltmarktführer im Bereich mobiler Sanitäreinheiten" ist. Das teilten Adco und Apax am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Die bisherigen Gesellschafter bleiben demnach aber weiterhin "mit einem signifikanten Anteil" am Unternehmen beteiligt.