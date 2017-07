Finanzinvestor Apollo will Sicherheitsfirma ADT an die Börse bringen

In den USA könnte einem Bericht zufolge einer der bisher grössten Börsengänge in diesem Jahr anstehen. Der Finanzinvestor Apollo lote derzeit einen Ausstieg über eine Aktienplatzierung bei der erst vor einem Jahr erworbenen und von der Börse genommenen Sicherheitsfirma ADT aus, berichtete das "Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Kreise. Formell könnte der Börsengang im Herbst angemeldet werden, so dass die Erstnotiz Ende des Jahres erfolgen könnte. ADT solle dabei inklusive Schulden mit mehr als 15 Milliarden Dollar bewertet werden. Es sei noch unklar, wie hoch das Volumen des Börsengangs ausfallen könnte.