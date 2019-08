Finanzinvestor KKR sichert sich über 40 Prozent an Axel Springer

Der Finanzinvestor KKR hat sich deutlich mehr als 40 Prozent der Anteile an Axel Springer gesichert. Bis zum Ende der Annahmefrist lag die Quote bei 42,5 Prozent, teilte der Finanzinvestor am Montag mit. Darüber hinaus kommen weitere 1,04 Prozent dazu, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verbucht waren. Somit liegt die Quote insgesamt bei etwa 43,54.