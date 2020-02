Finanzinvestor übernimmt Dessous-Marke Victoria's Secret

Die mit Imageproblemen und sinkenden Verkaufszahlen kämpfende Dessous-Marke Victoria's Secret bekommt einen neuen Besitzer. Der Eigentümer L Brands verkaufe 55 Prozent an Victoria's Secret an den Finanzinvestor Sycamore Partners, die restlichen 45 Prozent verbleiben bei dem Konzern, wie L Brands am Donnerstag mitteilte. Beim Verkauf werde die Dessous-Marke mit 1,1 Milliarden Dollar bewertet.