Die Coronavirus-Pandemie hat bei dem italienischen Versicherer Generali im ersten Halbjahr einen Gewinneinbruch ausgelöst. So zehrten die Finanzmarkt-Turbulenzen an den Kapitalanlagen in der Lebensversicherung, wie der Konzern am Donnerstag in Triest mitteilte. Im laufenden Geschäft konnte Generali den operativen Gewinn im ersten Halbjahr mit 2,7 Milliarden Euro praktisch stabil halten. Im Schaden- und Unfallgeschäft seien die Belastungen infolge der Corona-Krise durch einen Rückgang anderer Schadensfälle während des landesweiten Lockdowns mehr als aufgefangen worden.