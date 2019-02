Finanzstabilitätsrat sorgt sich über Schattenbank-Rolle bei riskanten Krediten

Die zunehmende Risikobereitschaft und die stärkere Rolle von sogenannten Schattenbanken im Markt für riskante Kredite bereiten den Finanzaufsehern Sorgen. Es müsse gewährleistet sein, dass vor allem die Entwicklung bei Krediten an ohnehin hoch verschuldete Konzerne (Leveraged Loan Market) sehr genau beobachtet wird, hiess es in dem am Montag in Basel veröffentlichten Jahresbericht des internationalen Finanzstabilitätsrats (Financial Stability Board/FSB) zu Schattenbanken. Diese übernehmen zum Teil ähnliche Funktionen wie Banken, ohne welche zu sein und unterliegen damit auch nicht der gleichen Regulierung.