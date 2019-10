Finma bestätigt Mitglieder der Übernahmekommission

Nicht mehr dabei ist Susanne Haury von Siebenthal, die per Ende März 2019 aus der Kommission ausgetreten ist, wie die Finma am Freitag mitteilte. Sie gehörte der Übernahmekommission während elf Jahren an. Der Finma-Verwaltungsrat bedankte sich in der Mitteilung für ihr Engagement und ihren Beitrag für das schweizerische Übernahmewesen.

Bestätigt wurden von der Finma derweil die bisherigen Mitglieder Lionel Aeschlimann, Franca Contratto, Mirjam Eggen, Beat Fellmann, Thomas Rufer und Thomas Vettiger.

Die Übernahmekommission (UEK) kann allgemeine Grundsätze definieren und ist für die Einhaltung der Bestimmungen bei öffentlichen Kaufangebote besorgt. Sie setzt sich aus "sachverständigen Vertretern" der Effektenhändler, der kotierten Gesellschaften und der Anleger zusammen. Die Oberaufsicht und die Wahl der Mitglieder der Übernahmekommission obliegen dem Verwaltungsrat der Finma.

