Finma beurteilt Notfallpläne der CS und UBS als umsetzbar

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hat die Stabilisierungs- und Abwicklungspläne der systemrelevanten Banken in der Schweiz überprüft und gelangt zu einem gespaltenen Urteil. Während die Notfallpläne im Rahmen des "Too Big To Fail"-Systems der Grossbanken Credit Suisse und UBS umsetzbar sind, erfüllen jene der Postfinance, von Raiffeisen und der ZKB die gesetzlichen Anforderungen laut dem Regulator noch nicht ganz.