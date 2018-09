Birgit Rutishauser übernimmt per 17. September neu die Leitung des Geschäftsbereichs Versicherungen bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma). Zudem werde sie Mitglied der Geschäftsleitung, teilte die Finma am Mittwoch mit. Damit tritt sie die Nachfolge von Peter Giger an, der die Finma verlässt.