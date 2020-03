Finma kürzt Dividenden-Banken Erleichterungen bei Kapitalvorgaben

Schweizer Banken, die derzeit Ausschüttungen an ihre Aktionäre beschliessen, sollen weniger stark von den Erleichterungen bei den Kapitalvorschriften wegen der Coronakrise profitieren. Die Finanzmarktaufsicht Finma will so verhindern, dass die Institute die freigesetzten Eigenmittel an ihre Aktionäre weitergeben.