Der Verwaltungsrat der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma hat Mirjam Eggen per 1. August in die Übernahmekommission gewählt. Präsident des Gremiums bleibt Thomas Müller, neuer Vizepräsident wird Jean-Luc Chenaux und die bisherige Vizepräsidentin, Susan Emmenegger, scheidet aufgrund der Amtszeitbeschränkung aus dem Gremium, wie die Finma am Donnerstag mitteilt.