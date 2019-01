Finnair war 2018 die sicherste Fluglinie der Welt

Die finnische Fluggesellschaft Finnair war im vergangenen Jahr Experten zufolge die sicherste Airline der Welt. Mit einem Risikoindex von 93,91 Prozent liegt Finnair knapp vor Scoot Tigerair aus Singapur und Norwegian Air Shuttle. Das ergab das jährliches Sicherheitsranking des Hamburger Flugsicherheitsbüros JACDEC in Zusammenarbeit mit dem Luftfahrtmagazin Aero International, das am Donnerstag in Hamburg veröffentlicht wurde. Vorjahressieger Emirates erreichte den vierten Platz.