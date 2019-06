Firmen- und Privatinsolvenzen in Deutschland weiter auf dem Rückzug

In den ersten drei Monaten dieses Jahres mussten weniger Unternehmen und Privatpersonen den Gang zum Insolvenzgericht antreten. Bei den Firmen ging die Zahl der Insolvenzen gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 3,7 Prozent auf 4858 Fälle zurück, teilte die Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel am Freitag in Hamburg mit.