Der Aromen- und Riechstoffhersteller Firmenich hat Robin Mason zur neuen Leiterin des Parfümgeschäfts in Nordamerika ernannt. Sie werde ihr neues Amt am 14. Juni antreten und von New York aus die Kreation, Entwicklung, Vertrieb und Marketing für die Region verantworten, teilte Firmenich am Montag mit.