Firmenkonkurse 2018 um 2 Prozent gestiegen - Neugründungen leicht im Minus

Nur in zwei Regionen nahm im vergangenen Jahr die Zahl der Insolvenzen ab, nämlich in der Region Zürich (-6%) und in der Südwestschweiz (-1%). Den deutlichsten Anstieg bei den Firmenpleiten verzeichnete die Region Nordwestschweiz (+9%) gefolgt von der Ostschweiz (+8%). Auch im Espace Mittelland (+6%) und in der Zentralschweiz (+5%) gingen deutlich mehr Firmen pleite, während im Tessin die Anzahl auf Vorjahresniveau verharrte.

Nach Branchen herrscht bei den Handwerksbetrieben sowie im Gastgewerbe das grösste Pleiterisiko. Wer Schuldner in diesen Branchen hat, muss gemäss der Bisnode-Statistik im Baugewerbe mit einem mehr als zweifach erhöhten Risiko wegen Zahlungsausfalls durch Konkurs rechnen.

Einen leichten Rückgang gab es im vergangenen Jahr bei den Neugründungen. Insgesamt wurden 43'185 Firmen neu ins Handelsregister eingetragen, das waren 208 weniger als noch im Jahr davor. Einen Zuwachs bei den Neugründungen gab es nur in der Zentralschweiz (+6%) und im Tessin (+2%), alle anderen Regionen verzeichneten einen Rückgang.

tp/tt

(AWP)