Firmenkonkurse steigen im Juni um 7%, Neugründungen um 1%

Im ersten Halbjahr 2017 gingen 2'429 Firmen in die Insolvenz. Dies ist eine Zunahme um 5% gegenüber der Vorjahresperiode. Besonders stark war der Anstieg in der Zentralschweiz (+17%) sowie im Espace Mittelland (+19%). Eine rückläufige Entwicklung wurde in Zürich (-3%) und der Südwestschweiz (-4%) verzeichnet.

Zudem kam es zur Auflösung von 1'001 Firmen nach OR731b (+1%), so dass die Gesamtzahl der Konkurse bei 3'430 (+4%) lag.

Die Zahl der Neugründungen nahm im Juni um 1% auf 4'122 zu. Damit stieg die Anzahl neu eingetragener Firmen im ersten Halbjahr um 4%, was 21'915 Neueintragungen im Handelsregister entspricht. Nur im Tessin (-5%) und in der Ostschweiz (-1%) gab es einen leichten Rückgang, während in Zürich ein Anstieg um 4% und in den anderen Grossregionen der Schweiz um jeweils 5% verzeichnet wurde.

cp/tp

(AWP)