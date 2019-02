Firmenkunden bescheren Karrierenetzwerk Xing steiles Wachstum

Die zunehmende Zahl an Firmenkunden sorgt beim Karrierenetzwerk Xing für reichlich Schwung. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen vorläufigen Berechnungen zufolge seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel auf 235,1 Millionen Euro steigern, wie die Burda-Tochter am Dienstag in Hamburg mitteilte.