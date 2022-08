Fitness-Firma Peloton mit Milliardenverlust

(Ausführliche Fassung) - Der Sportartikel-Spezialist Peloton hat das vergangene Quartal mitten in einem grossangelegten Umbau mit einem Milliardenverlust abgeschlossen. Unterm Strich sammelte sich ein Fehlbetrag von gut 1,24 Milliarden Dollar an, nach roten Zahlen von 313 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Der Umsatz sackte in dem Ende Juni abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal um über 28 Prozent auf knapp 679 Millionen Dollar ab, wie die New Yorker Firma am Donnerstag mitteilte.