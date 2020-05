Fleischmangel in USA: Bei Wendy's werden die Hamburger knapp

Die Corona-Pandemie bringt die die US-Fleischindustrie unter Druck, das bekommt nun auch die Fast-Food-Branche zu spüren. Die Hamburger-Kette Wendy's bestätigte am Dienstag, dass es in einigen ihrer Schnellrestaurants aufgrund der angespannten Versorgungslage zu Engpässen kommen könne. Vorher hatten Kunden in den sozialen Medien über mangelnde Burger geklagt.