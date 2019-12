Der Anbieter von Flixbus und Flixtrain ist nun auch im Markt der Mitfahrgemeinschaftdienste aktiv. Sein Angebot Flixcar ist zunächst in Frankreich gestartet, weitere Länder sollen folgen, wie der Mobilitätsanbieter Flixmobility am Mittwoch in München mitteilte. Für die Nutzung der neuen Onlineplattform, auf der Autofahrer freie Plätze in ihrem Wagen anbieten, fallen den Angaben zufolge keine Provisionen oder Gebühren an. Der Fahrgast bezahlt ausschliesslich den Fahrer.