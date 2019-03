Flixbus sieht rot - Neuer Fernbus-Anbieter startet in Deutschland

Fernbuskunden in Deutschland erhalten mehr Auswahl. Das Unternehmen Blablabus will im Frühjahr die ersten deutschen Städte anfahren, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. Zuvor hatte das "Handelsblatt" (Freitag) darüber berichtet. Mit roten Bussen will der Ableger der Mitfahrzentrale Blablacar den deutschen Branchenprimus Flixbus angreifen. Dessen grüne Busse bedienen nach mehreren Übernahmen 95 Prozent des Marktes.