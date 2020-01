Bei Flixbus sind im vergangenen Jahr weltweit deutlich mehr Fahrgäste eingestiegen. 62 Millionen Menschen in 30 Ländern reisten mit Flixmobility, ein Anstieg von 37 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, das in Deutschland auch einige Fernzüge unter der Marke Flixtrain betreibt.