Fluggesellschaft Swiss bildet Geschäftsleitung um

Man habe die Geschäftsleitung personell verstärkt, um auf die schwierige Situation zu reagieren, der die Fluggesellschaft wegen des Coronavirus derzeit entgegenblicke, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. "Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir umfassend handlungsfähig sein", wird Verwaltungsratspräsident Reto Francioni im Communiqué zitiert.

Binkert übernimmt per sofort die Stelle des Finanzchefs (CFO). Diese Position war seit Anfang Jahr unbesetzt, weil der ehemalige Finanzchef Michael Niggemann in die Konzernleitung der Lufthansa wechselte. Binkert war zuvor bei der Swiss-Muttergesellschaft Lufthansa als Kommerzchef des Hubs in München tätig. Zuvor war er bereits langjähriges Geschäftsleitungsmitglied der Swiss.

Die neu geschaffene Stelle als Leiter des operativen Geschäfts (COO) wird ab Anfang April von Thomas Frick besetzt. In dieser Funktion ist er verantwortlich für sämtliche Bereiche des Unternehmens, die mit dem Flugbetrieb zu tun haben. Der ausgebildete Linienpilot hatte seit 2002 verschiedene Managementpositionen bei der Swiss inne. Zuletzt war er der oberste Verantwortliche für den Flugbetrieb.

Geschäftsführer Thomas Klühr zeigt sich im Communiqué erfreut über die Wahl von Binkert und Frick in die Geschäftsleitung: "Dies gibt uns zusätzliche Sicherheit, dass wir diese sehr anspruchsvolle Situation meistern können."

tv/uh

(AWP)