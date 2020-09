Der Ausfall von Fluggästen in der Corona-Krise kostet den Londoner Flughafen Heathrow nach eigenen Angaben seit März mehr als eine Milliarde Britische Pfund. Das entspricht etwa 1,13 Milliarden Euro. In bereits seit Monaten andauernden Gesprächen mit Gewerkschaften will der grösste britische Flughafen Lohnkürzungen der Angestellten und weitere Sparmassnahmen durchsetzen. Bislang gibt es keine Einigung. Sollten die Gespräche scheitern, wären Berichten britischer Medien zufolge mehr als 1000 Jobs von Ingenieuren, Sicherheitskräften und Bodenpersonal bedroht.