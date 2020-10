Flughafen Zürich erhält definitiven Zuschlag für Flughafen Noida in Indien

Trotz Coronavirus-Pandemie sei man weiterhin von den langfristigen Wachstumschancen des indischen Aviatik-Marktes überzeugt, schreibt der Flughafen. Der Baubeginn erfolge voraussichtlich im Jahr 2021 und die mit der ersten Bauphase verbundenen Investitionen lägen bei rund 650 Millionen Franken. Bei Inbetriebnahme soll der neue Flughafen über eine Kapazität von mindestens 12 Millionen Passagieren pro Jahr verfügen.

Die Flughafen Zürich AG hält den Angaben zufolge 100 Prozent am Projekt. Das Unternehmen ist derzeit ausserhalb der Schweiz auch an acht Flughäfen in Lateinamerika beteiligt.

an/rw

(AWP)