Beim Flughafen Zürich wollen die vom britischen Fondsanbieter Universities Superannuation Scheme Ltd (USS) beratenen Fonds ihre Anteile am Flughafen Zürich verkaufen. Wie am Dienstagabend aus Bankkreisen zu erfahren war, offerieren die Fonds in einem beschleunigten Bookbuildung-Verfahren insgesamt rund 1,7 Millionen Aktien des Flughafenbetreibers, was in etwa einem Anteil von 5,6 Prozent des gesamten Kapitals entspreche.