Flughafen Zürich im März mit 9,0 Prozent mehr Passagieren

Die Zahl der Flugbewegungen nahm um 1,8 Prozent auf 22'079 zu und die durchschnittliche Anzahl der Passagiere pro Flug um 6,7 Prozent auf 124,7. Die Auslastung der Flugzeuge stieg um 2,5 Prozentpunkte auf 77,2 Prozent.

Das Frachtvolumen am Flughafen Zürich lag im März bei 44'243 Tonnen, was einem Wachstum von 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Der Kommerzumsatz in den Läden und Restaurants am Flughafen betrug im Berichtsmonat 48,6 Millionen Franken - eine Zunahme um 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz pro Passagier war mit 40,60 Franken um 2,4 Prozent höher.

ra/tp

(AWP)