Flughafen Zürich: Kurzarbeit und Massnahmen zur Liquiditätssicherung

Der Flughafen Zürich hat auf die Reisebeschränkungen in verschiedenen Ländern reagiert und fährt den Betrieb herunter. Nachdem bereits zu Beginn der Woche die Mehrheit der Läden und Restaurants am Flughafen geschlossen wurden, wird nun auch die Abfertigung heruntergefahren, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstagabend.