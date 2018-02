Wie der Flughafenbetreiber am Dienstag weiter meldet, wird auch die Two Spice Gastronomiegruppe mit dem Sushi-Konzept Yooji's in The Circle expandieren. Als Take&Stay mit einer Gesamtfläche von über 300 Quadratmetern werde das Yooji's auf zwei Stockwerken einziehen.

Auch für das Café am Hauptplatz wurde mit der Essenzeit GmbH ein Mieter gefunden. Das Restaurant mit einer Grösse von rund 250 Quadratmetern wird den Namen Leon Coffee & Grill tragen.

yl/ra

(AWP)