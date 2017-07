Hochbetrieb am Zürcher Flughafen: Am Sonntag, 23. Juli, sind hier rund 107'000 Passagiere abgeflogen, angekommen oder umgestiegen. Das ist ein neuer Rekord, wie eine Flughafensprecherin am Montag sagte. An einem durchschnittlichen Tag sind es rund 30'000 Passagiere weniger.